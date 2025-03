«Des joueurs auxquels on ne s’attend pas», transferts surprises à l’OM ! 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En novembre 2023, l’OM annonçait la réorganisation de son pôle sportif et c’est à cette occasion que Medhi Benatia rejoignait le club phocéen. Nommé à l’époque conseiller, le Marocain, aujourd’hui directeur du football à Marseille, est venu donner un énorme coup de main à Pablo Longoria sur le mercato. Et voilà que grâce à lui, l’OM pourrait notamment s’offrir des joueurs inattendus.

Formé à l’OM, Medhi Benatia n’avait jamais eu la chance de jouer en pro avec le club phocéen. Voilà que le Marocain prend aujourd’hui sa revanche en étant le directeur du football à Marseille. Reconverti en tant que dirigeant, l’ex-défenseur central réalise un énorme travail avec l’OM, notamment en ce qui concerne le mercato. Grâce à Benatia, des transferts qui semblaient impossibles ont pu avoir lieu.

Longoria recrute Benatia à l’OM

C’est fin 2023 que Medhi Benatia débarque à l’OM. Une signature à propos de laquelle Alexandre Jacquin a expliqué lors du podcast de La Provence : « Longoria l’avait connu à la Juventus, il s’était dit tiens lui en tant que joueur il me posait pas mal de questions sur la direction, la manière de manager. Il se disait que lui avait peut-être quelque chose pour après. Après il est passé agent, donc il s’est dit qu’il connait aussi le marché des transferts. Il le fait venir en se disant je vais lui laisser sa chance, il va progresser à mes côtés ».

« Il a un énorme réseau, un gros carnet d’adresse »

C’est donc sur le mercato que Medhi Benatia s’exprime le mieux. Et à ce propos, le journaliste a expliqué que le Marocain apportait énormément à l’OM, permettant même d'envisager des joueurs qui semblaient hors de portée : « Il passe des coups de fil surtout. Il connait tout le monde, c’est un avantage. Benatia connait tout le monde dans le milieu du football, en tant qu’ancien joueur reconnu et apprécié dans les clubs où il est passé. C’est un profil apprécié par beaucoup de dirigeants, d’entraîneurs et joueurs. Il a un énorme réseau, un gros carnet d’adresse qui lui permet d’ouvrir n’importe quelle porte, même des joueurs auxquels on ne s’attend pas ».