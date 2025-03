OM : La provocation qui ne passe pas !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 8 mars dernier, l’OM s’inclinait face au RC Lens en fin de rencontre (0-1) après avoir largement dominé le match. Les joueurs lensois avaient alors chambré leurs adversaires en mettant « les Corons » à fond dans les couloirs du Vélodrome. Pour le milieu de terrain Adrien Thomasson, ce geste était une juste réponse à la provocation de Neal Maupay quelques mois plus tôt.

L’OM l’avait très mal vécu. Au début de ce mois de mars, le club phocéen avait subi une grosse contre-performance à domicile. Opposés au RC Lens en championnat, les hommes de Roberto De Zerbi avaient largement dominé la rencontre, sans pour autant réussir à marquer. Malgré de grosses occasions, l’OM a concédé une défaite rageante en fin de rencontre avec un but lensois signé Neil El Aynaoui.

L’OM chambré par Lens au Vélodrome

A l’issue de la rencontre, les supporters de Lens ayant fait le déplacement avaient chambré les supporters marseillais en entonnant le célèbre titre du rappeur Jul « Wesh Alors ». Du côté des joueurs, le jeune Tom Pouilly avait diffusé « les Corons » par le biais d’une enceinte dans les couloirs du Vélodrome. Un acte qui avait provoqué la colère des supporters de l’OM. Cependant, cela s’apparentait à une simple vengeance de la part des Sang et Or, alors qu’en novembre 2024 lorsque l’OM était allé gagner à Lens, Neal Maupay avait partagé une story Instagram avec « les Corons » en musique.

« On avait été bien piqués au match aller »

Invité de l’émission Stephen Brunch sur RMC ce dimanche, le Lensois Adrien Thomasson est revenu sur cette provocation : « Moi je n’étais pas là, j’étais suspendu pour ce match. Mais ce qui est vrai et ce que je dois vous avouer, c’est qu’on avait été bien piqués au match aller quand Neal Maupay avait mis "Les Corons" dans sa story Instagram. On s’était dit qu’on lui préparerait quelque chose au match retour si on avait la chance de gagner. »