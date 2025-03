Mercato : Il signe à l’OM et rejoint Zidane !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a permis à Christophe Dugarry de participer à la Coupe du monde 1998 et d'assister à cette formidable aventure humaine. Pourtant, rien ne laisser présager un tel destin. Quelques mois auparavant, l'attaquant vivait un véritable calvaire au FC Barcelone. Aujourd'hui sur RMC, il n'a pas oublié les remarques faites par son coach Louis Van Gaal.

Christophe Dugarry ne garde pas un incroyable souvenir de son passage au FC Barcelone. L’attaquant avait vécu un véritable calvaire sous les ordres de Louis Van Gaal en 1997, quelques mois avant la Coupe du monde 1998. Sur RMC, il a révélé une anecdote qui en dit long sur sa courte aventure catalane.

« Il fallait vite que je me barre »

« Je me souviens, un jour, à l’entraînement, je suis avant-centre… Je reçois un ballon dos au but, je réussis un contrôle orienté, je frappe, lucarne… Je mets un but magnifique… Je me fais pourrir, mais écoute moi bien… Van Gaal me pourrit. En plus, c’était le début de saison, et je me suis demandé où j’étais tombé… Quand je vis ça, et qu’un mois après le mec me dit que je vais jouer numéro 6… Je peux te garantir que là, je me suis dit qu’il fallait vite que je me barre » a confié l’ancien joueur sur RMC.

L'OM lui a sauvé sa carrière

Une décision motivée aussi par le Mondial 1998. Aimé Jacquet avait mis la pression sur ses joueurs à quelques mois du début de la compétition. A la recherche de temps de jeu, Dugarry a donc fini par rejoindre l’OM en décembre 1997. « A l’époque, quand je joue à Barcelone, en fait je ne joue pas, et Aimé Jacquet dit au 1er janvier 98 que les mecs qui ne sont pas titulaires dans leur club, ne seront pas sélectionnés… Je ne suis pas titulaire avec Barcelone, et je signe à Marseille, je suis titulaire, et je deviens sélectionnable » a-t-il lâché. Un choix payant puisque l’attaquant sera couronné un soir d’été 1998 au côté de son ami Zinédine Zidane.