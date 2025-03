Christophe Dugarry : L'accusation en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la défaite de l'OM contre le PSG dimanche soir (1-3), Roberto De Zerbi n'a pas manqué de souligner l'écart de budget entre les deux clubs pour expliquer la situation. Christophe Dugarry a d'ailleurs regretté que le technicien italien se soit une nouvelle fois cherché des excuses comme il le fait assez régulièrement.

Alors que Roberto De Zerbi n'a pas hésité dimanche soir à critiquer le terme de Classique pour PSG-OM compte tenu de l'écart important de budget entre les deux clubs, Christophe Dugarry regrette la façon dont Roberto De Zerbi se cherche toujours des excuses pour justifier les contre-performances marseillaises ces derniers temps, notamment en pointant du doigt l'arbitrage, comme se fut le cas régulièrement cette saison.

«J’ai l’impression que De Zerbi n’assume pas grand-chose»

« Après la 3ᵉ défaite de l’OM en 4 matchs, j’ai l’impression que (Roberto) De Zerbi n’assume pas grand-chose. Pendant des semaines, il nous a expliqué que c’était la faute de l’arbitrage, ensuite de (Luis) Henrique et (Mason) Greenwood parce qu’ils n’étaient pas bien physiquement ou qu’ils n’avaient pas le bon état d’esprit », rappelle le champion du monde 1998 au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.

«Il y a une forme d’incohérence qui me dérange»

« Après, il nous a expliqué qu’il n’y avait pas assez de joueurs techniques dans son équipe, donc il en fallait un peu plus. Et puis hier (dimanche) soir, (…) il nous a expliqué que les matchs retours étaient toujours plus difficiles en championnat (…) et qu’il ne faut pas appeler ce match Classique, tellement la différence entre les deux équipes est trop importante. Alors que, depuis le début de la saison, il nous explique qu’il ne veut pas jouer les seconds rôles, qu’il n’est pas à l’OM pour ça. Dans ses discours et ses analyses, il y a une forme d’incohérence qui me dérange », ajoute Christophe Dugarry.