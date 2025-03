F1 - Ferrari : Éclipsé par Hamilton, il balance !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Lewis Hamilton a réalisé une très belle performance en décrochant la pole position de la course sprint du Grand Prix de Chine qui aura lieu samedi matin. Éclipsé par son coéquipier chez Ferrari, Charles Leclerc (4ème) s’est confié sur le rythme impressionnant du champion britannique.

Un rebond magique pour Ferrari et pour Lewis Hamilton. Forcément très déçu après sa dixième place dimanche dernier lors du Grand Prix d’Australie, le septuple champion du monde a décidé d’hausser le ton. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ce dernier s’est classé premier des qualifications de la course sprint du GP de Chine, devançant Max Verstappen (Red Bull) et Oscar Piastri (McLaren).

« C'est un beau pas en avant »

« La course (à Melbourne) a été un désastre mais on savait qu'il y avait de la performance dans la voiture. Honnêtement, je suis sous le choc. Ce n'est évidemment pas la pole pour le Grand Prix mais c'est un beau pas en avant. Être là, devant le panneau numéro 1 avec une voiture rouge, c'est incroyable », a réagi Lewis Hamilton après sa première performance marquante sous les couleurs de Ferrari. Quatrième de son côté, Charles Leclerc était quant à lui partagé entre satisfaction pour son coéquipier et déception.

« J’ai eu l’impression d’être un peu en retrait par rapport à Lewis »

« J’ai eu du mal de mon côté du garage. Dès le début, j’ai eu l’impression d’être un peu en retrait par rapport à Lewis, et Lewis était tout simplement plus rapide aujourd’hui. J’ai eu beaucoup de mal dans les virages 1, 2 et 3, ce qui est plus ou moins les mêmes difficultés que l’an dernier, c’est un peu dommage, mais à part ça, tout était assez serré. C’est évidemment dommage que nous partions 4e avec ma voiture, mais Lewis est en pole et j’espère que nous pourrons faire une bonne course ensemble demain », a ainsi confié le Monégasque dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.