F1 : Un Français humilié par Red Bull, le patron sort du silence !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche dernier, Isack Hadjar a vécu un premier Grand Prix de Formule 1 cauchemardesque, ce dernier ayant été contrait d’abandonner avant même le début de la course. Aperçu en pleurs, le pilote Racing Bulls avait subi les moqueries d’Helmut Marko, légende de Red Bull. Avant la prochaine étape en Chine, le directeur de l’écurie autrichienne Christian Horner est revenu sur cet incident.

Un début catastrophique. Pour sa première course en Formule 1, Isack Hadjar a vécu un véritable calvaire en Australie dimanche dernier. Lors du tour de formation, le jeune Français de 20 ans a perdu le contrôle de sa monoplace avant de s’encastrer contre le mur, le contraignant à abandonner avant même le début du Grand Prix. En larmes, Hadjar a été soutenu par de nombreuses personnalités, à commencer par Lewis Hamilton.

« Je connais Helmut depuis longtemps, je sais comment il fonctionne »

En revanche, le responsable des filiales jeunes de Red Bull, Helmut Marko, a qualifié l’erreur du pilote Racing Bulls de « gênante ». Rapidement, Isack Hadjar en personne a tenu à évacuer une potentielle polémique : « Moi aussi, j’ai trouvé ça embarrassant. Mais je connais Helmut depuis longtemps, je sais comment il fonctionne. Nous avons discuté au téléphone le lendemain, tout est réglé. Il parlait en allemand, donc ses propos ont peut-être été mal interprétés. » Directeur de Red Bull, Christian Horner est revenu sur l’attitude acerbe d’Helmut Marko.

« C’est un homme de la vieille école »

« Écoutez, Helmut a 82 ans. C’est un homme de la vieille école. C’est un type qui a perdu un œil, qui s’est garé sur le bas-côté et a simplement coupé le moteur. Il aura toujours sa propre opinion, et il en a le droit. Est-ce que tout le monde partage cette opinion ? Non. C’était très triste de le voir aussi bouleversé, bien sûr. Son équipe l’a sans doute bien entouré, mais on oublie leur jeunesse. Il a 20 ans et un brillant avenir l’attend. Il s’en sortira bien », a déclaré Horner dans des propos relayés par Next-Gen Auto.