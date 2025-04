Adil Rami : Le gros flop en direct !

La rédaction

Adil Rami a vécu un véritable fiasco ce dimanche lors de la quatrième journée de la Kings League. Président de l’équipe Wolf Pack FC, l'ex-footballeur a raté un penalty crucial, et son équipe a finalement perdu 3-1 contre Karasu, l'équipe de Kameto. Une défaite qui place ses joueurs en mauvaise position pour la suite du championnat.

Ce dimanche avait lieu la quatrième journée de la Kings League, compétition de football à 7 créée par Gérard Piqué, et Adil Rami et son équipe devaient absolument gagner. Président de l'équipe Wolf Pack FC, Adil Rami affrontait Karasu, l'équipe dirigée par le streamer Kameto. L'équipe d'Adil Rami, quatrième avant le coup d'envoi, jouait donc un match capital pour le championnat face au cinquième, les deux équipes étant à égalité de points (3 points).

Le flop de Rami

Après avoir subi l'ouverture du score, le Wolf Pack FC a égalisé 1-1 avant de se faire distancer 3-1. Adil Rami avait donc pour mission de remettre les siens dans le droit chemin lors du penalty du président (un tir au but tiré par le président de l'équipe). Mais Adil Rami s'est écroulé devant des centaines de milliers de spectateurs et a raté son penalty en direct ! Son équipe ne reviendra finalement pas au score et s'inclinera 3-1. Une défaite difficile à avaler pour Adil Rami.

Adil Rami doit se rattraper

Cette défaite fait mal au Wolf Pack FC, qui se voit relégué à la septième place sur huit équipes. L'équipe d'Adil Rami se positionne donc à la dernière place qualificative pour le Play-In (tournoi d'après saison), juste devant le FC Silmi, dirigé par l'influenceur Domingo. Adil Rami et son équipe devront absolument se rattraper face à 360 Nation, dirigé par Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni et Mike Maignan, ce lundi à 18h.