F1 : Hamilton se fait calmer par Ferrari !

Plus rapide lors des qualifications ce vendredi, Lewis Hamilton s’élancera depuis la pole position lors de la course sprint du Grand Prix de Chine. Une satisfaction pour le Britannique après le week-end compliqué qu’il a vécu à Melbourne, mais le directeur de Ferrari, Frédéric Vasseur, a appelé tout le monde au calme et à ne pas s’enflammer après ce résultat.

« Je ne m’attendais pas à ce résultat, je suis si heureux, si fier. » Dixième à Melbourne le week-end dernier, Lewis Hamilton ne s’attendait pas à décrocher la pole position en Chine. Bien qu’elle ne soit pas pour le Grand Prix mais pour la course sprint, c’était tout de même un grand moment pour le septuple champion du monde : « Honnêtement, je suis sous le choc. Ce n'est évidemment pas la pole pour le Grand Prix mais c'est un beau pas en avant. Être là, devant le panneau numéro 1 avec une voiture rouge, c'est incroyable. »

« On n'est pas champions du monde, il faut se calmer ! »

Frédéric Vasseur a tout de même tenu à ramener tout le monde sur terre. « On n'est pas champions du monde, il faut se calmer ! », a déclaré le directeur de Ferrari au micro de Canal+. « C'est bien de faire ça, parce que je pense que ça remet une énergie positive pour l'équipe, pour Lewis, et c'est une bonne étape dans tout ça. Mais ce n'est pas non plus comme si on avait gagné deux courses d'affilée. Il faut rester calme. Dans toutes les situations, qu'elles soient positives ou négatives, il faut essayer de comprendre ce qui se passe, de ne pas s'énerver. C'était vrai la semaine dernière et c'est toujours vrai aujourd'hui. »

« Toute la journée a été un peu bizarre quand même »

« Toute la journée a été un peu bizarre quand même. On a eu les McLaren parfois cinq ou six dixièmes devant, Lewis devant en Q1, encore les McLaren en Q2 », a poursuivi Frédéric Vasseur. « Ça change beaucoup dès qu'on utilise pas les pneus dans la bonne fenêtre, on est capables d'être cinq dixièmes devant ou cinq dixièmes derrière, et ça c'est une bonne leçon à retenir pour toute l'année. Il faut se concentrer énormément là-dessus, mettre énormément d'énergie sur le fait de comprendre les pneus. Mais ce n'est pas parce qu'un week-end on sera devant ou derrière que ce sera la fin du championnat. »