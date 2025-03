Hamilton - Leclerc : La décision hallucinante de Ferrari !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur de la course sprint du Grand Prix de Chine dans la nuit de vendredi à samedi, Lewis Hamilton a marqué son premier coup d’éclat chez Ferrari. De son côté, Charles Leclerc connaît un début de saison compliqué. Un épisode survenu lors des qualifications de cette course sprint laisse d’ailleurs penser que la Scuderia privilégie le pilote britannique sur ce début de saison.

Ferrari a bien rebondi. Après un premier Grand Prix très compliqué en Australie la semaine dernière, l’écurie italienne a fait un pas en avant ce samedi en Chine. Et pour cause, Lewis Hamilton a remporté la course sprint à Shanghai. Très heureux de sa performance, le septuple champion du monde s’est félicité de sa progression très significative d’une semaine à l’autre.

« Dès le premier tour ce week-end, c’était vraiment mieux »

« C’est génial d’être venu ici et de se sentir plus à l’aise dans la voiture, car à Melbourne, je ne me m’y sentais vraiment pas à l’aise. Dès le premier tour ce week-end, c’était vraiment mieux. Nous avons fait un excellent travail avec les ingénieurs, les mécaniciens ont fait un excellent travail pour vraiment peaufiner la voiture. C’était génial aujourd’hui. J’ai pris un bon départ et il y a tellement d’adhérence sur ce tarmac qu’il est difficile de prendre soin de ces pneus – mais tout le monde avait les mêmes difficultés », a confié Lewis Hamilton, qui lors des qualifications de cette course sprint, a été privilégié.

« On n'a jamais fait ça auparavant »

Une scène a en effet été marquante chez Ferrari. En Q2 des qualifications, Charles Leclerc a ainsi été contraint de laisser passer Lewis Hamilton devant lui. « Peux-tu échanger les positions », lui a demandé son ingénieur Bryan Bozzi. « Vraiment, changer les positions maintenant ? OK, mais on n'a jamais fait ça auparavant... », a répondu le Monégasque, pas habitué à devoir faire des concessions chez Ferrari...