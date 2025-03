PSG - Luis Enrique : Le changement surprise !

Pierrick Levallet

En arrivant aux commandes du PSG en 2011, Nasser Al-Khelaïfi a fait basculer le club de la capitale dans une nouvelle dimension. Mais le boss qatarien avait d’énormes ambitions, et cela lui a parfois valu certaines décisions hâtives. Nasser Al-Khelaïfi semble toutefois avoir changé, comme le prouve son discours vis-à-vis de Luis Enrique.

Le PSG a basculé dans une nouvelle dimension en 2011 avec l’arrivée de QSI. Nasser Al-Khelaïfi, devenu président du club de la capitale en novembre de la même année, débordait d’ambitions avec la formation parisienne. Il souhaitait notamment faire gagner la Ligue des champions en 5 ans aux Rouge-et-Bleu. Cela a finalement viré à l’échec, ce qui a fini par pousser Nasser Al-Khelaïfi à changer son mode de fonctionnement.

Nasser Al-Khelaïfi s'est métamorphosé au PSG

Par le passé, le président du PSG n’hésitait pas à se séparer des entraîneurs et à modifier l’organigramme du club après une désillusion en Ligue des champions. Avec Luis Enrique et Luis Campos, ce n’est plus le cas. Son discours vis-à-vis du coach espagnol est notamment la preuve que Nasser Al-Khelaïfi s’est métamorphosé.

«Il voulait tout et très vite quand il est arrivé»

« Il s’est assagi, il suffit de voir son discours par rapport à Luis Enrique, il lui met moins de pression qu’à ses prédécesseurs. Il voulait tout et très vite quand il est arrivé. J’aurais envie de dire qu’il s’est adouci. Mais après la vidéo de son échange sur les droits TV, c’est difficile à soutenir » a notamment confié un familier, interrogé par Le Parisien.