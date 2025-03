Mercato - OM : Son orteil vaut 20M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Capitaine aujourd'hui de l'OM, Leonardo Balerdi pourrait bien ne pas s'éterniser sur la Canebière. En effet, en Italie, il a été annoncé que l'Argentin pourrait rejoindre l'AS Rome. Un prix de 20M€ avait même été évoqué pour Balerdi. Mais voilà que pour recruter l'Olympien, il faudra offrir bien plus que cela...

Dimanche, la presse italienne a lâché une bombe concernant Leonardo Balerdi. En effet, de l'autre côté des Alpes, il avait été annoncé que l'AS Rome aurait bien avancé sur le transfert du joueur de l'OM. L'Argentin aurait déjà accepté de rejoindre la capitale italienne et ne resterait plus qu'aux deux clubs à se mettre d'accord. Un prix de 20M€ a même été évoqué pour Balerdi.

L'OM veut plus que 20M€ !

L'OM va-t-il vendre Leonardo Balerdi pour 20M€ ? La réponse devrait être non. A ce prix, le club phocéen n'entendrait pas lâcher l'Argentin. « 20M€ pour Balerdi ? Oui c’est possible, mais seulement en échange de son orteil gauche », a balancé une source à l'OM pour La Provence.

Un transfert historique ?

Il va donc falloir plus que 20M€ pour le transfert de Leonardo Balerdi. On pourrait plutôt se diriger vers un transfert historique à l'OM. En effet, il a été expliqué que le prix serait fixé à minium 45M€ pour l'Argentin. A un tel prix, Balerdi deviendrait alors la plus grosse vente de l'histoire de l'OM. A suivre...