1 milliard d’euros : L’offre historique qui va régaler Mbappé ?

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs mois maintenant, l’Arabie Saoudite fait le forcing pour s’attacher les services de Vinicius Jr. L’international brésilien, qui souhaite prolonger au Real Madrid, ne fait toutefois plus l’unanimité chez les Merengue. L’intérêt saoudien pourrait d’ailleurs finir par faire plier le club madrilène, ce qui arrangerait Kylian Mbappé dans une certaine mesure.

Sous contrat jusqu’en juin 2027 au Real Madrid, Vinicius Jr voit son avenir être assez flou. Le club madrilène aimerait prolonger l’international brésilien, qui ne serait pas contre signer un nouveau bail. La star de 24 ans voudrait toutefois bénéficier du même statut que Kylian Mbappé, chose à laquelle les Merengue seraient plutôt réticents.

L'Arabie Saoudite pousse encore pour Vinicius Jr

Dans le même temps, l’Arabie Saoudite se montrerait de plus en plus insistante pour recruter Vinicius Jr. Et comme le rapporte SPORT, l’intérêt saoudien pourrait finir par faire plier le Real Madrid, surtout si le Brésilien ne prolonge pas avant l’été prochain. La Casa Blanca pourrait se résoudre à une vente, et s’en remettrait ainsi à sa clause libératoire d’1 milliard d’euros.

Mbappé va profiter de son transfert au Real Madrid ?

Le départ de Vinicius Jr pourrait d’ailleurs arranger les affaires de Kylian Mbappé dans une certaine mesure. Le champion du monde 2018 se sent plus à l’aise sur l’aile gauche. Mais le côté est occupé par le Brésilien au Real Madrid pour le moment. Son transfert libérerait néanmoins le poste, et Kylian Mbappé pourrait ainsi en profiter. À suivre...