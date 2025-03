Mbappé boucle un coup de maître en secret !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mission réussie pour l'équipe de France. Les Bleus de Didier Deschamps sont parvenus à refaire leur retard sur la Croatie et à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Nations à l'issue de la séance des tirs au but. Au micro de TF1, le capitaine Kylian Mbappé avait le sourire, le plan concocté en coulisses a parfaitement marché.

L’équipe de France sera bien au rendez-vous des demi-finales de Ligue des Nations. Les Bleus sont parvenus à refaire leur retard et à éliminer la Croatie au bout de la nuit (2-0, 5-4 aux t.a.b). Un sursaut d’orgueil salué par Kylian Mbappé au micro de TF1.

Mbappé a sonné la révolte

« On s'est levés avec l'idée qu'on pouvait passer une grande soirée, on était convaincus de faire quelque chose de grand. Dans la continuité de la deuxième mi-temps là-bas (0-2 jeudi soir) en étant mieux, en attaquant d'entrée et ne laissant pas cette équipe croate respirer, car elle te fait courir quand elle a le ballon. On était contents, on a fait une bonne entame mais il nous manquait d'être un peu plus tranchant. Et on sait quand on va aux tirs au but, on a un gardien qui peut faire la différence » a confié le joueur du Real Madrid après la victoire de son équipe ce dimanche soir.

L'objectif caché de l'équipe de France

L’objectif était de placer la Croatie dans de mauvaises dispositions. Le public du Stade de France avait un rôle à jouer. « C'était un objectif. On était convaincus qu'on allait le faire, qu'on allait mettre les ingrédients. On avait besoin d'un match comme ça pour remettre le public avec nous. On a voulu créer le climat le plus hostile, dans les règles, pour les Croates, car en Croatie on a bien senti qu'on n'était pas chez nous. Les gens ont tout de suite déconnecté avec le match, c'était cool » a confié Mbappé.