Gros rendez-vous pour Mbappé, Riolo annonce du lourd !

L’équipe de France aura attendu les tirs au but pour décrocher son billet pour le Final Four de la Ligue des Nations, rejoignant ainsi l’Espagne, son futur adversaire, ainsi que l’Allemagne et le Portugal. Alors qu’il s’était montré critique sur cette jeune compétition, le journaliste de RMC ne cache pas son enthousiasme pour la suite.

A l’instar du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Liverpool, l’équipe de France aura dû attendre les tirs au but pour remporter sa double confrontation face à la Croatie dimanche. Battue à Split (0-2) jeudi, la bande à Kylian Mbappé l’a emporté sur le même score au Stade de France grâce à des réalisations de Michael Olise et Ousmane Dembélé.

« On s’est tellement moqué de la Ligue des Nations... »

Une prestation des Bleus qui a emballé Daniel Riolo, élogieux à propos de la Ligue des Nations après avoir pourtant critiqué la compétition. « On s’est tellement moqué de la Ligue des Nations, ce soir quand tu vois ce qui s’est passé dans Allemagne – Italie, Espagne – Pays-Bas et France – Croatie. Les matchs aller-retour, même pour les équipes nationales, ça fonctionne », a confié le journaliste de RMC dans l’After Foot.

Riolo s’enthousiasme pour le rendez-vous avec les « quatre meilleures équipes d’Europe »

Daniel Riolo s’annonce ainsi enthousiaste pour le Final Four qui s’annonce : « D’habitude on s’emm*rde les mois de juin quand il n’y a pas de compétition, là on va se retrouver avec une compet où il va y avoir France, Espagne, Allemagne et Portugal. Tout simplement les quatre meilleures équipes d’Europe. Ok, vas-y pour la Ligue des Nations, arrêtons de nous moquer. »