Giroud : Benzema clashé en direct sur TF1 !

Ce dimanche soir, un hommage a eu lieu en l'honneur d'Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus, avant le coup d'envoi du quart de finale retour de Ligue des Nations entre la France et la Croatie. Une séquence retransmise sur TF1 avec les commentaires de Grégoire Margotton, qui n'a pas hésité à adresser une pique à Karim Benzema.

Avant le match retour entre la France et la Croatie, Olivier Giroud a pu être honoré devant les spectateurs du Stade de France pour un hommage à sa carrière. L'ancien joueur de Montpellier, qui a récemment pris sa retraite internationale, est encore le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, avec qui il compte 57 buts en 137 sélections. Une belle cérémonie organisée par la FFF en sa présence ainsi que celle de sa famille.

Giroud, une grande carrière chez les Bleus

En démarrant son histoire avec les Bleus en 2011, Olivier Giroud n'était pas forcément pressenti pour atteindre le niveau de performance qu'il a pu avoir toutes ces années. A l'arrivée, ses efforts ont permis à l'équipe de France sous l'ère Deschamps de briller. « Ce n’était pas forcément une Formule 1 au départ, Olivier Giroud. Mais pendant que certaines Formule 1 ne sont jamais sorties des stands, le kart Giroud avançait sans cesse et remportait lui des prix auxquels il n’était pas destiné » a commenté Grégoire Margotton sur TF1, faisant référence aux propos tenus par Karim Benzema il y a quelques années.

Benzema clashé après ses propos

Interrogé en 2020 au sujet d'Olivier Giroud, Karim Benzema s'était lancé dans une comparaison étonnante au sujet de l'avant-centre. « On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1. Il a sa carrière, il fait ce qu'il veut, met les buts qu'il veut » avait-il déclaré face caméra. Une belle occasion pour Grégoire Margotton de lui envoyer une pique.