Rabiot, un jeu sadique avec le PSG ?

Axel Cornic

Les retrouvailles entre Adrien Rabiot et le Paris Saint-Germain ont été très chaudes, avec le Parc des Princes qui l’avait dans le viseur. Mais la polémique a largement dépassé cette simple rencontre et même maintenant après une trêve internationale, le milieu de l’Olympique de Marseille continue de faire parler de lui.

Décidément, Adrien Rabiot n’oubliera pas de sitôt son premier retour au Parc des Princes avec le maillot de l’OM. L’accueil violent qu’il a reçu de la part des supporters du PSG a énormément fait parler et les choses pourraient bien aller loin, avec le joueur, son entourage ainsi que le club marseillais qui ont porté plainte.

« Bien sûr que tu joues aussi avec cette provoc »

Dans son émission sur RMC Sport, Jérôme Rothen a toutefois poussé un coup de gueule au sujet de Rabiot, laissant entendre qu’il a pu attiser la colère du public parisien. « J’ai parlé de provocation quand il a pris le brassard. J’ai peut-être été un peu loin, mais c’était une forme de provocation quand tu es joueur. Tu arrives dans ce climat hostile, tout le monde annonce que ton retour va être très dur, tu acceptes le brassard de capitaine au Parc des Princes, bien sûr que tu joues aussi avec cette provoc » a expliqué l’ancien du PSG.

« C’est un jeu sadique entre les supporters du PSG et le joueur »

« Derrière, on a vu l’échauffement, on a vu pendant le match, il a eu des gestes aussi où il haranguait lui-même le public qui l’insultait et qui lui parlait mal en disant je n’entends pas allez y plus fort » a assuré l’animateur vedette de Rothen s’enflamme. « Et plusieurs fois il a fait ça à l’échauffement. Donc ça veut aussi que aussi tu es dans la provocation. Tu acceptes ce climat hostile et c’est un jeu sadique entre les supporters du PSG et le joueur ».