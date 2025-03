Danse avec les stars : C’est terminé, Adil Rami abandonné !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Adil Rami continue son parcours dans la 14e saison de "Danse avec les stars" sur TF1, mais s’en est terminé pour Frank Leboeuf, l’autre ancien footballeur présent au casting cette année. Le champion du monde 1998 n'a pas convaincu le jury ni le public, qui a préféré sauver Miss France 2024 dans l’épreuve de la « dernière chance ».

Considéré comme l’une des très belles surprises de "Danse avec les stars" cette année, Adil Rami n’est pas le seul champion du monde de football présent au casting de la 14e saison du programme diffusé sur TF1. L’ancien joueur de l’OM est en effet accompagné de Frank Leboeuf, qui avait décroché le Graal vingt ans avant lui aux côtés de Didier Deschamps et Zinedine Zidane. Un concurrent qu’il ne croisera plus chaque vendredi.

Leboeuf prend la porte

Adil Rami est désormais le seul ex-footballeur encore en lice pour la victoire finale dans "Danse avec les stars". Forfait la semaine dernière, Frank Leboeuf était bien présent sur le parquet vendredi soir, mais cela n’a pas suffi pour lui permettre de continuer l’aventure. Son paso doble réalisé aux côtés de Candice Pascal, avec l'apparition de Vincent Moscato comme invité mystère, n’a pas séduit le jury, envoyant le champion du monde 1998 en « dernière chance ».

« Une expérience extraordinaire »

Face à Eve Gilles et son partenaire, Frank Leboeuf n’a pas convaincu non plus les téléspectateurs de TF1 qui ont choisi de sauver Miss France 2024. « C'était une expérience extraordinaire, je remercie les danseurs professionnels, les stars...Il n'y a que de belles personnes. Et je remercie Candice (Pascale, sa danseuse, ndlr) aussi », a réagi l’ancien joueur de l’équipe de France après son élimination.