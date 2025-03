Adil Rami : Elles le font pleurer en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Sur le plateau de "Danse avec les stars", Adil Rami a vécu une soirée riche en émotions grâce à une surprise orchestrée par ses deux sœurs, Feda et Nadia. En le rejoignant sur la piste, elles ont offert un moment touchant à l’ancien joueur de l’OM, récompensé par des notes élevées.

Une chorégraphie à trois était annoncée pour les candidats de "Danse avec les stars" vendredi soir, avec la présence d’un danseur mystère proche d’une célébrité ou bien de son ou sa partenaire de danse. Mais Adil Rami a eu droit à une double surprise, puisque ses deux soeurs l’ont rejoint sur le parquet de l’émission de TF1, donnant lieu à une séquence émouvante.

« Je ne les mets pas souvent dans la lumière. Et pour moi, c'est une sorte de récompense »

Ayant du mal à contenir son émotion depuis le début de cette 14e saison de "Danse avec les stars", Adil Rami est parvenu à finir sa chorégraphie en compagnie de ses deux sœurs Feda et Nadia, non sans cacher son émotion. Ce qui ne l’a pas empêché d’obtenir quatre excellentes notes, avec deux 9 et deux 8, pour un total de 34 points sur 40. « Je pense que je ne les mets pas souvent dans la lumière. Et pour moi, c'est une sorte de récompense. Parce qu'en fait, si on connaît l'Adil Rami, marrant, joyeux, qu'on félicite tous les jours, c'est grâce à elles », a réagi l’ancien joueur de l’OM après sa performance.

« Le fait qu'il se surpasse pour tout, c'est un vrai modèle »

Pour Feda et Nadia, il était important d’accompagner Adil Rami. « Le parcours d'Adil sur DALS, c'est simple, c'est bluffant, parce qu'il évolue et il surprend de prime en prime. Son tango argentin, c'était magnifique, a salué l’aîné dans un entretien réalisé cette semaine et diffusé avant la prestation du champion du monde 2018. Le premier 10 de la saison, c’est un truc de fou. C'est mérité. Et ce n'est pas parce que c'est notre frère ».

Nadia se montre également dithyrambique : « Il arrive à nous surprendre tout le temps. Et en fait, on s'est dit pourquoi pas essayer de le surprendre, nous aussi, a-t-elle confié. Il relève tous les challenges, que ce soit dans la danse, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vie. Il n'a peur de rien. Je suis extrêmement fière, mais vraiment du plus profond. Le fait qu'il se surpasse pour tout, c'est un vrai modèle. Franchement, c'est une inspiration, vraiment. Et on a beaucoup de chance de l'avoir dans la famille parce que quand on a un père absent… il faut se construire. Donc mes frères, ils ont été là, notamment Adil, pour justement nous guider au mieux. (…) Je ne le remercierai jamais assez parce que grâce à lui, on vit des moments uniques. Tu nous rends tellement fières que j'espère qu'on va te rendre fier ce soir ». Des témoignages qui ont également bouleversé les téléspectateurs si l’on en croit les réactions sur les réseaux sociaux.