F1 : Une révolution avec Brad Pitt ?

Alors que depuis plusieurs années, la série Netflix « Drive to Survive » a contribué à mettre en lumière la Formule 1, 2025 sera marquée par la sortie en salles de « F1 », film dans lequel Brad Pitt incarne un ancien pilote venant encadrer un rookie. Pour différents directeurs d’écurie, cette sortie va faire du bien au monde de la F1.

Une véritable révolution. Lancée en 2019 sur la plateforme Netflix, la série Formula 1 : Drive to Survive a été un véritable succès. Dévoilant les coulisses de chaque saison, cette dernière permet aux fans de découvrir tous les secrets de leurs écuries préférées. Mais cette série a également permis au grand public de se découvrir une passion pour la discipline, donnant un élan de popularité conséquent à la F1.

Le film « F1 » avec Brad Pitt est attendu au tournant

Cet élan devrait se poursuivre en 2025 avec la sortie du film « F1 » de Joseph Kosinski, mettant en vedette Brad Pitt dans la peau d’un pilote retraité des années 1990, venu encadrer un rookie. Cette sortie en salles, prévue pour juin 2025, met également à l’honneur l’intégralité des pilotes des saisons 2023 et 2024, qui apparaîtront durant le film. Pour le directeur exécutif de McLaren Zak Brown, cette nouveauté est clairement positive pour la Formule 1.

« Je pense donc que cela va attirer de nouveaux fans »

« Je pense que cela va donner beaucoup plus de visibilité à la Formule 1. Je pense que si vous vous souvenez de Top Gun, tout le monde voulait être pilote de chasse et Tom Cruise après avoir vu ce film. Je pense qu’il en sera de même pour Brad Pitt et la course automobile. Je pense donc que cela va attirer de nouveaux fans, continuer à attirer des fans plus diversifiés et plus jeunes. Je pense que ce sera une excellente exposition pour notre sport », a lâché le boss de McLaren dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.