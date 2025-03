F1 - Ferrari : Le cauchemar pour Hamilton et Leclerc !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche se tenait le 2ème Grand Prix de la saison en Chine. Et après avoir remporté la course sprint, Lewis Hamilton pouvait espérer faire un coup avec sa Ferrari. Néanmoins, ça s’est terminé à une 6ème place pour le Britannique tandis que Charles Leclerc s’est contenté de franchir la ligne d’arrivée en 5ème. Mais ça, c’était avant un énorme coup de tonnerre pour la Scuderia.

McLaren vit un début de saison parfait. Après la victoire de Lando Norris en Australie, c’est Oscar Piastri qui s’est imposé ce dimanche lors du Grand Prix de Chine. L’Australien devance son coéquipier britannique et c’est George Russell (Mercedes) qui complète le podium. Pour ce qui est des Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton, le Monégasque et le Britannique ont franchi la ligne d’arrivée respectivement à la 5ème et à la 6ème place.

« C’est quand même dommage »

A l’arrivée, les réactions étaient mitigées chez les pilotes Ferrari. Au micro de Canal+, Charles Leclerc avait exprimé : « Ce qui est encourageant, ce qu’on réussisse à avoir cette performance malgré le problème sur l’aile avant. Mais bon, c’est quand même dommage parce que c’est une opportunité pas complètement optimisée ». De son côté, Lewis Hamilton confiait : « On avait une voiture plus correcte. On doit continuer d’aller de l’avant. On a vu des choses intéressantes sur lesquelles progresser en sprint. J’ai pris un bon départ, mais je n’ai pas pu me battre ensuite avec les autres ». Des réactions qui sont toutefois tombées avant le coup de tonnerre prononcé par la FIA.

« Nous n'avions aucune intention de prendre un avantage »

Au final, à l’instar de Pierre Gasly, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont été disqualifiés de ce Grand Prix de Chine. Pour le Monégasque, c’est un problème de poids avec sa monoplace, trop légère à l’arrivée, qui lui a été fatal. En ce qui concerne le Britannique, c’est l’usure trop prononcée d’un patin qui lui a valu cette sanction.

« Suite aux vérifications techniques d'après-course de la FIA, nos deux voitures ont été jugées non conformes au règlement pour différentes raisons. La voiture 16 était en sous-poids de 1 kg et l'usure des patins arrière de la voiture 44 était inférieure de 0,5 mm à la limite. Charles avait une stratégie à un seul arrêt aujourd'hui, ce qui a entraîné une usure très importante de ses pneus, ce qui a entraîné un poids inférieur de la voiture. Concernant l'usure des patins de Lewis, nous avons légèrement sous-estimé la consommation. Nous n'avions aucune intention de prendre un avantage. Nous tirerons les leçons de ce qui s'est passé aujourd'hui et veillerons à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ce n'est clairement pas ainsi que nous souhaitions terminer notre week-end du GP de Chine, ni pour nous-mêmes, ni pour nos fans, dont le soutien est indéfectible », a réagi Ferrari dans un communiqué.