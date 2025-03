F1 : Une réunion de famille gâchée... par Lewis Hamilton ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sur l'asphalte de Shanghai, avec lequel il ressent une attache toute particulière au vu de son héritage chinois, Oscar Piastri a dominé les débats pendant la grande partie du week-end. Parti en pole position, le pilote de McLaren a remporté le Grand Prix de Chine ce dimanche et aurait pu faire un carton plein si Lewis Hamilton n'avait pas gâché la fête avec sa victoire en course sprint, mais pas seulement... Explications.

A Shanghai, Oscar Piastri a réalisé un week-end presque parfait. Le tableau n'a été entaché que par une deuxième place à la course sprint de samedi matin, remportée par Lewis Hamilton. Piastri se contentait alors que la deuxième place devant Max Verstappen. Et dès lors, il s'est adjugé la pole position pendant la séance de qualifications quelques heures plus tard.

«Un week-end incroyable du début à la fin»

Ce dimanche, jour de Grand Prix de Chine, Oscar Piastri a survolé les débats sur le circuit de international de Shanghai en confirmant sa pole position. L'Australien a été le premier à apercevoir le drapeau à damier et a été suivi de son coéquipier chez McLaren qui n'est autre que Lando Norris avec George Russell de Mercedes qui a grimpé sur la dernière marche du podium. Devant les caméras de Canal+, diffuseur français de la Formule 1, Oscar Piastri a fait part de sa satisfaction au terme d'un week-end qu'il a qualifié de « génial ». « Cela a été un week-end incroyable du début à la fin. Un peu surpris de la manière dont on a pu gérer les pneus aujourd'hui, mais vraiment fier du week-end et de la façon dont il s'est déroulé. L'équipe a fait un super travail, un nouveau doublé, très heureux ».

«Il y a beaucoup trop de supporters de Lewis Hamilton»

Face aux médias, Oscar Piastri avait une nouvelle fois évoqué son héritage chinois remontant à plusieurs générations au sein de son arbre généalogique. L'occasion pour le journaliste missionné par la Formule 1 de l'interroger à ce sujet. Et c'est avec une pointe d'humour que le pilote de McLaren a jugé les supporters chinois un peu trop fan de Lewis Hamilton, vedette de Ferrari, à son goût. « Un mot à dire à votre public puisque vous êtes un 1/16ème chinois ? Ce n'est pas une blague au passage, j'ai vraiment des origines chinoises quelque part. Je suis vraiment descendant d'un arrière arrière grand-père chinois. Merci pour le soutien, cela a été une super semaine. Bon, il y a beaucoup trop de supporters de Lewis Hamilton (ndlr à Shanghai), mais ça va. Merci du soutien que vous nous avez apporté ici, c'était vraiment très agréable ».