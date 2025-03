Lewis Hamilton : Son ex a tourné la page !

La rédaction

Avec le départ de Lewis Hamilton vers Ferrari, George Russell a changé de statut à Mercedes. Les attentes sont revues à la hausse pour le Britannique, qui a répondu présent sur les deux premières courses de la saison, terminant troisième en Australie la semaine dernière, puis en Chine ce week-end. Toto Wolff, directeur de l’équipe, est déjà conquis.

« Je ne donne pas souvent 10/10, mais... »

« Ce fut un après-midi de course solide en Chine. Un podium semblait être le meilleur scénario réaliste avant la course, et c’est ce que nous avons réussi à obtenir. Nous savions que les McLaren seraient très fortes, et que les Ferrari et Verstappen seraient également une menace, a confié Toto Wolff, rapporté par Nextgen-Auto. Je ne donne pas souvent 10/10, car je pense qu’il y a toujours une marge de progression, mais George a été irréprochable aujourd’hui. Il a exploité le maximum de la voiture et, pour moi, c’était une performance exemplaire. Il a débuté la saison de manière incroyable et se comporte exactement comme nous l’attendions en tant que pilote senior. La course de Kimi a malheureusement été compromise par un dommage au fond plat subi au premier tour. Il a gardé la tête froide et s’est battu avec acharnement, malgré son important déficit de performance, pour terminer à une honorable huitième place en piste, sixième après les disqualifications des Ferrari. Il ne s’est pas plaint tout au long de la course, il est resté concentré sur son travail, et c’est exactement ce que nous attendons. »

« Un bon début de saison »

« Oui, globalement, c’est un bon début de saison. L’ambition est de gagner, mais nous ne nous comportons pas comme si nous en avions le droit. La voiture n’est pas aussi rapide que la McLaren pour le moment, mais l’équipe travaille dur pour combler cet écart. Pour l’instant, nous optimisons nos performances et quitter la Chine à la deuxième place du championnat des constructeurs, après avoir décroché deux podiums lors des deux premières courses, est une satisfaction », savoure Toto Wolff.