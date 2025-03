F1 : Schumacher annonce déjà la fin

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La saison de Formule 1 vient à peine de commencer, mais l'avenir de Liam Lawson chez Red Bull semble déjà compromis. Après des performances décevantes en Australie et en Chine, Ralf Schumacher estime que le Néo-Zélandais, menacé, sera remplacé par Yuki Tsunoda, une décision de Red Bull qu’il ne valide pas.

A peine débutée, la saison pourrait déjà avoir pris fin pour Liam Lawson. En grande difficulté lors des deux premières courses, en Australie puis en Chine, le Néo-Zélandais choisi pour remplacer Sergio Pérez est sur la sellette du côté de Red Bull. « Je ne suis pas stupide, je sais que je suis ici pour être performant et que si je ne le suis pas, je ne serai bientôt plus là. Je m'attache à m'habituer à cette voiture aussi vite que possible. J'ai besoin de temps, mais je sais que je n'en ai pas », confiait Liam Lawson après le Grand Prix de Chine. Mais il serait déjà trop tard pour lui aux yeux de Ralf Schumacher.

« Liam Lawson est déjà dehors »

« On voit que sa confiance en lui est brisée. Il dit qu’il n’a pas le temps. C’est pourquoi je crois qu’il doit y avoir eu quelque chose en coulisses. C’est difficile pour un homme aussi jeune, analysait ce week-end l’ancien pilote sur Sky Sports. Liam Lawson est déjà dehors pour la prochaine course. Tsunoda le remplacera ».

« Je recommanderais de laisser les choses telles qu’elles »

Si la sortie de Liam Lawson est inéluctable selon lui, Ralf Schumacher estime en revanche que l’écurie de Max Verstappen fait une erreur. « Il faut garder à l’esprit que Red Bull est tout sauf bon en ce moment. Quand on arrive en tant que jeune pilote et qu’on doit ensuite courir contre le meilleur pilote de l’époque, qui a passé des années à développer la voiture autour de lui, peu importe qui je mets à ses côtés, il sera renvoyé chez lui au bout de quelques courses. Je recommanderais de laisser les choses telles qu’elles sont et d’améliorer la voiture », confie-t-il, rapporté par F1Only.