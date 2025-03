F1 - Verstappen : La nouvelle relation qui le fait vibrer !

Pierrick Levallet

Après une fin de saison 2024 plutôt compliquée, Max Verstappen n’a pas démarré l’année 2025 de la meilleure des façons. Le Néerlandais compte 8 points de retard sur le leader Lando Norris. Red Bull continue néanmoins d’affirmer que le quadruple champion du monde fait le nécessaire pour redresser la barre. Une toute nouvelle relation le ferait d’ailleurs vibrer récemment.

S’il a été sacré champion du monde en 2024, la fin de saison a néanmoins été compliquée pour Max Verstappen. Le Néerlandais n’a d’ailleurs pas démarré 2025 sur les chapeaux de roue. Le pilote de Red Bull, deuxième du classement général de la F1, compte 8 points de retard sur le leader Lando Norris. Max Verstappen met néanmoins tout en œuvre pour redresser la barre rapidement. Sa nouvelle relation avec ses ingénieurs pourrait d’ailleurs être déterminante à en croire Christian Horner.

«Max travaille plus dur que jamais»

« Ce n’est que la deuxième course, il ne faut pas être aussi défaitiste. Nous avons huit points de retard au championnat des pilotes après deux courses et tout reste à jouer. L’année dernière nous apprend que l’on peut commencer aussi fort qu’on le souhaite, mais c’est la façon dont on termine qui compte. Notre équipe est très solide. Tout le monde sait que nous avons du rythme à trouver. Nous avons les outils et les personnes pour y parvenir, il faut juste décrypter la situation. Nous avons obtenu d’excellentes données aujourd’hui. Max travaille plus dur que jamais. Il est mieux intégré au groupe d’ingénieurs que jamais et, comme il l’a dit, il apprécie cet aspect. Il ne stresse pas trop et travaille bien avec les ingénieurs : ’Et si on faisait ça ? Voilà ce que je vis en tant que pilote, c’est là que j’ai besoin du meilleur temps au tour !’ C’est la seule façon pour nous, collectivement, d’obtenir de la performance » a d’abord expliqué le patron de Red Bull dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.

«Nous allons essayer de faire mieux avec le Japon»

« Mais c’est sûr, nous avons beaucoup de choses à surveiller après aujourd’hui : nous avons trop concédé lors du premier relais et nous devons comprendre nos limites. Nous étions compétitifs dans la seconde moitié de la course, mais nous avions perdu trop de terrain à ce moment-là. Nous avons beaucoup d’enseignements à tirer et nous savons où nous devons progresser, mais nous avons quand même réussi à repartir avec 12 points et sommes restés proches des meilleurs lors de ces deux premières courses, et nous allons essayer de faire mieux avec le Japon » a ensuite ajouté Christian Horner. À suivre...