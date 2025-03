«Aucun de nous n’est satisfait» : La séparation avec Max Verstappen ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si Max Verstappen réalise de bons débuts en 2025, ce n’est clairement pas le cas de son nouveau coéquipier Liam Lawson. Le jeune Néo-Zélandais ne parvient pas du tout à maîtriser sa monoplace, et chez Red Bull, on envisagerait déjà de s’en séparer. Face à ces rumeurs très précoces, le pilote de 23 ans s’est montré très lucide.

Chez Red Bull, la patience atteint rarement les limites. Au cours des dernières années, de nombreux pilotes n’ont pas résisté longtemps à l’intransigeance des dirigeants de l’écurie autrichienne. Durant l’intersaison, Red Bull a opté pour le choix de la jeunesse, et a décidé de se séparer de Sergio Perez pour faire de Liam Lawson le nouveau coéquipier de Max Verstappen.

« Je ne suis pas stupide »

Mais pour l’instant, la magie n’opère absolument pas. Liam Lawson n’a pas inscrit le moindre point en deux courses, et ne se trouve pas aux avant-postes afin d’aider Verstappen. La pression s’accroît sur les épaules du Néo-Zélandais, qui à en croire des premiers bruits de couloir, pourrait rapidement être éjecté de sa monoplace. Lawson a d’ailleurs été interrogé sur sa situation difficile : « Je ne suis pas stupide. Je sais que je suis là pour performer, et si je ne le fais pas, je ne serai plus là. Je me concentre donc sur l’apprentissage de la voiture le plus rapidement possible. Nous ne sommes pas satisfaits, aucun de nous n’est satisfait, je ne vois pas ce que vous voulez que je dise de plus », a confié ce dernier dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

Lawson répond sèchement à Tsunoda

Alors que son ancien coéquipier Yuki Tsunoda s’est dit prêt à le remplacer chez Red Bull, Lawson enrage : « Il peut dire ce qu’il veut, honnêtement. J’ai couru avec lui pendant des années, en catégorie junior, et je l’ai battu, et je l’ai fait aussi en F1. Il peut donc dire ce qu’il veut, mais c’est évidemment extrêmement difficile. Ce n’est pas quelque chose que j’apprécie, et honnêtement, je travaille aussi dur que possible. »