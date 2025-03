Transferts - OM : Deux affaires en or balancées par un agent

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête de plusieurs renforts en attaque l'été dernier, l'OM avait finalement jeté son dévolu sur Elye Wahi et Mason Greenwood. L'agent de joueurs Yvan Le Mée revient pourtant sur deux autres pistes menant à Moise Kean et Mateo Retegui, qui auraient pu être bien plus profitables à l'OM si elles avaient été exploitées jusqu'au bout.

Avec le nomination de Roberto De Zerbi au poste d'entraîneur l'été dernier, l'OM avait décidé de renouveler une bonne partie de son effectif, et notamment dans le secteur offensif. Le club a dépensé aux alentours de 60M€ au total pour attirer notamment Elye Wahi et Mason Greenwood, mais d'autres pistes étaient également à l'étude en attaque pour l'OM. Et il a notamment été question d'une possible signature de Moise Kean, l'ancien buteur italien du PSG, qui a finalement rallié la Fiorentina durant le mercato estival.

« Ce n’est pas compliqué à prendre »

L'agent de joueurs Yvan Le Mée, toujours très attentif aux belles opportunités de marché, s'est confié au sujet de Moise Kean dans l'After Foot, sur RMC Sport. Et il regrette que l'OM n'ait pas joué le coup à fond dans ce dossier : « Cet été, tu pouvais faire Moise Kean. Ils connaissent bien la Juventus. Kean est parti pour 12M€ et 7 de bonus. Il fallait juste se mettre sur le terrain. Il a mis 16 buts au PSG, ce n’est pas compliqué à prendre », indique l'agent.

L'OM a également raté Retegui

Le Mée évoque également la piste Mateo Retegui (25 ans), autre buteur italien annoncé sur la short-list de l'OM l'été dernier, mais qui a finalement quitté le Genoa pour s'engager avec l'Atalanta Bergame. Un autre joli coup raté par le club marseillais selon l'agent : « Retegui, il est au Genoa, c’est des amis, ils envoient tous les joueurs quand ça ne va pas. Retegui, il est parti à l’Atalanta qui est pour moi la référence en terme de recrutement aujourd’hui, 22M€. Pour 22 + 12, 34, tu avais deux supers attaquants, ce sont les deux titulaires de la sélection italienne. Et tu as fait Wahi et l’ami Greenwood », conclut Yvan Le Mée.