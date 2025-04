OM : De Zerbi remplacé par Pep Guardiola ?

Axel Cornic

Arrivé l’été dernier et sous contrat jusqu’en 2026, Roberto De Zerbi est annoncé proche d’un départ par la presse italienne, avec l’AC Milan qui serait prêt à l’accueillir les bras ouverts. Mais une aide inattendue devrait venir en provenance d’Angleterre, puisque c’est un certain Pep Guardiola qui pourrait ben sauver l’Olympique de Marseille.

C’est une très mauvaise nouvelle. Alors que tout le monde s’inquiète de la mauvaise forme de l’équipe, avec une qualification en Ligue des Champions qui pourrait s’éloigner, voilà que c’est l’avenir de Roberto De Zerbi qui fait parler. C’est surtout le cas en Italie, où l’on assure que le coach de l’OM pourrait se voir offrir le poste de Sérgio Conceição à l’AC Milan.

L’agent de De Zerbi discute avec Milan ?

D’après les informations de Mediaset, la rencontre entre Fabio Paratici et Edoardo Crnjar, agent de l’entraineur de l’OM, avait bien pour but de parler d’une possible arrivée à Milan. Le premier est en effet annoncé comme le grand favori pour devenir le nouveau directeur sportif des Rossoneri, avec sa suspension infligée en 2023 qui est tout proche du terme. Et il aurait d’ores et déjà commencé à travailler pour trouver son coach, avec donc un intérêt prononcé pour De Zerbi.

Le rêve Pep Guardiola

Mais Roberto De Zerbi ne serait pas la seule piste ! Les noms d’Antonio Conte et de Massimiliano Allegri sont également évoqués, mais une toute nouvelle piste très surprenante fait son apparition ce mardi. Toujours selon Mediaset, le grand rêve de Paratici et de l’AC Milan ne serait autre que Pep Guardiola, pourtant sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2027. Il sera extrêmement difficile de le convaincre de quitter la Premier League, mais les Milanais semblent persuadés que le fait de pouvoir relancer un club légendaire et avoir carte blanche sur le projet pourrait bien fonctionner.