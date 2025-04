Zidane : Le rendez-vous secret à Paris

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Connu pour être un proche de Zinédine Zidane, Christophe Dugarry aurait pu rejoindre son ami à la Juventus à la fin des années 90. A deux reprises, la Vieille Dame avait tenté de recruter l'attaquant, formé aux Girondins de Bordeaux. Malgré un rendez-vous à Paris, aucune issue positive n'avait été trouvée dans ce dossier.

Champion du monde en 1998, Christophe Dugarry a accordé un long entretien à la Gazzetta dello Sport. Étant donné qu’il s’adresse au public italien, l’ancien joueur a évoqué sa relation avec le pays de Dante. Passé par le Milan AC lors de la saison 1996/1997, Dugarry aurait pu rejoindre d’autres équipes comme le Napoli ou encore la Juventus où évoluait son ami Zinédine Zidane.

Dugarry proche de rejoindre Zidane

« En fait, j’avais déjà signé à Naples en décembre, pour la saison suivante. Mais les dirigeants milanais m’ont expliqué qu’ils allaient trouver un accord avec Naples. Et avant cela, j’ai rencontré les dirigeants de la Juventus, à Paris. Ils avaient pris Zidane, ils m’offraient cinq ans mais la première année en prêt à Bologne, donc finalement j’ai préféré Milan. La Juve est revenue après la Coupe du monde 1998, mais Zidane n’était pas sûr de rester, ni lui ni Lippi. Moggi était prêt à m’envoyer à Turin, mais je me débrouillais bien à Marseille et il a pris Henry » a confié Dugarry.

Le gros regret de Dugarry

De son passage au Milan AC, Dugarry garde le souvenir d’une équipe compétitive qu’il n’aurait jamais dû quitter. « C’était une bonne saison. Il y avait beaucoup de concurrence avec Baggio, Savicevic, Weah, Simone, mais Sacchi m’a laissé jouer. J’aurais dû insister car Capello, qui allait revenir l’année suivante, comptait sur moi. Quitter Milan est le plus grand regret de ma carrière. La mentalité et le football italiens étaient plus proches de moi. Je n’aurais jamais dû aller à Barcelone où Van Gaal m’a dit qu’il voulait jouer aux côtés de Ronaldo, le Brésilien, et où il m’a fait jouer comme regista » a-t-il déclaré.