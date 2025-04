Zidane : Sa prochaine équipe confirmée par Dugarry ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour venir prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France en 2026, Zinedine Zidane est le grandissime favori à ce jour. Et Christophe Dugarry, son ami de toujours, confirme cette option en assurant même que la nomination de Zidane était absolument nécéssaire pour que les Bleus offrent de nouveau un jeu séduisant.

Didier Deschamps a officialisé début janvier son départ du poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, et l'identité de son successeur ne semble pas faire l'ombre d'un doute : Zinedine Zidane apparait logiquement comme le grand favori. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport ces derniers jours, Christophe Dugarry a d'ailleurs poussé en faveur de cette option pour l'après-Deschamps.

« Avec Zidane, tout sera beaucoup plus beau »

« Si Zidane sera le prochain sélectionneur ? Il faut qu’il le soit, parce que ce serait logique et parce que tout le pays l’attend. Avec lui tout sera beaucoup plus beau, son football gagnant et spectaculaire redonnera le plaisir du jeu aux supporters », indique Dugarry, grand ami de Zinedine Zidane depuis de nombreuses années.

Le clash continue avec Deschamps

En revanche, sa relation est beaucoup moins cordiale avec Didier Deschamps, avec qui il est brouillé depuis plusieurs années et refuse de faire la paix : « Ça n'arrivera jamais. Nous ne nous apprécions pas en tant que joueurs, mais il s'est mis très en colère parce que je l'ai critiqué pour ne pas avoir amené Benzema au Championnat d'Europe 2016 », poursuit Dugarry, qui attend donc patiemment l'heure de Zinedine Zidane en équipe de France.