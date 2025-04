Rabiot à l’OM, c’est déjà fini ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, à la surprise générale, Adrien Rabiot a signé à l’OM. Libre et annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens, l’international français a débarqué à Marseille, paraphant un contrat de deux ans. Mais voilà que des à présent, des questions se posent sur l’avenir de Rabiot, notamment en rapport avec la qualification ou non pour la prochaine Ligue des Champions. L’histoire va-t-elle donc déjà se terminer ?

Partira ? Ne partira pas ? Aujourd’hui, Adrien Rabiot est un joueur de l’OM. Mais le sera-t-il encore la saison prochaine ? L’international français a signé, l’été dernier, un contrat de deux ans avec le club phocéen. Mais il avait été révélé qu’un accord avait été passé dans les deux parties pour garantir à Rabiot la possibilité de partir à l’été 2025. Un départ auquel on pourrait finalement ne pas assister, surtout si l’OM se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. Mais encore faut-il que les Olympiens y arrivent.

« Je suis venu là pour ça »

Depuis le début de la saison, à l’OM, la qualification en Ligue des Champions a été érigée en objectif principal, d’abord pour des raisons économiques, mais pas seulement. La participation à cette compétition va en effet influencer l’avenir de différents joueurs de Roberto De Zerbi. A commencer par Adrien Rabiot. D’ailleurs, suite à la dernière défaite de l’OM face à Reims, l’international français a été très clair à ce propos, assurant : « Il reste 7 matchs pour aller en Ligue des champions, moi je suis venu là pour ça. S'il y en a qui n'ont pas cette ambition-là, qu'ils le disent avant le match et laissent d'autres jouer. La Ligue des champions, c'est quelque chose de très grand pour un joueur de football, il y en a qui ne l'ont pas jouée ici et qui ne la joueront peut-être jamais et je ne comprends pas qu'on n'ait pas plus faim sur le terrain à l'idée d'aller jouer cette compétition l'année prochaine. Il n'y a pas de souci au sein du groupe mais il faut avoir une autre mentalité si on veut aller dans cette compétition. Il y a des équipes qui sont là derrière et qui ont envie ».

La Ligue des Champions n’est pas assurée !

La question est donc maintenant de savoir si l’OM réussira à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. A 7 journées de la fin du championnat de France, le club phocéen est 3ème de Ligue 1, l’AS Monaco étant monté à la 2ème place suite à la dernière journée. Mais attention pour Marseille, la concurrence est menaçant derrière. 4ème et 5ème, l’OGC Nice et le LOSC sont à 2 points de l’OM, Strasbourg (6ème) est à 3 points tandis que l’OL (7ème) est à 4 longueurs. Il n’est donc pas encore assuré que la Ligue des Champions soit au bout de la saison pour les joueurs de Roberto De Zerbi.

Alors, l’histoire va-t-elle se terminer entre l’OM et Adrien Rabiot ?