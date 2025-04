OM : Le PSG fait craquer De Zerbi !

Axel Cornic

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi l’été dernier, tout le monde pensait que l’Olympique de Marseille allait pouvoir bousculer la hiérarchie en Ligue 1. Mais alors qu’il ne reste plus que quelques journées avant la fin de la saison, on se rend compte que le projet phocéen n’a pas du tout été à la hauteur des attentes, avec d’ailleurs une qualification en Ligue des Champions qui n’est toujours pas assurée.

Si certains pensaient pouvoir affronter la fin de saison en toute sérénité, c’est raté. L’OM se retrouve face à son énième crise avec la perte de la deuxième place de Ligue 1, derrière un PSG encore une fois intouchable. Et même pour la troisième ça commence à être très chaud, avec l’OGC Nice, le LOSC et Strasbourg qui poussent pour terminer sur le podium.

« On aura toujours une attente supérieure sur l’OM »

Pour Daniel Riolo, la passion autour de l’OM est telle que souvent les observateurs se trompent, en demandant peut-être trop. « Le problème dont il faut toujours parler quand on parle de Marseille, c’est que c’est un club qui est particulier parce que même s’il est en terme d’effectif au même niveau ou même en-dessous que Monaco, Lille ou Lyon, on aura une attente supérieure » a-t-il expliqué, au micro de RMC Sport. « Je nous mets tous dedans. On tombe tous à chaque fois. Parfois, moi, j’ai envie de me fouetter ».

« Le piège, De Zerbi y est tombé en parlant du PSG »

Et ce n’est pas tout, puisque cette folie semble également avoir pris Roberto De Zerbi, surtout avant le Classico face au PSG du 16 mats dernier (3-1). « Comment tu peux à chaque fois tomber dans certains pièges quand tu parles de l’OM ? Et le piège, De Zerbi y est tombé en parlant du PSG » a assuré Riolo, dans l’After Foot de ce jeudi. « A chaque fois, les supporters tombent dans le piège, les dirigeants tombent dans le piège. On a tellement envie de voir un championnat disputé qu’on tombe tous dans ce piège là ».