90M€ : Le terrible ultimatum à l’OM…

A l’Olympique de Marseille, le premier trimestre de l’année 2025 est alarmant sportivement parlant. En plus d’une élimination précoce en Coupe de France, le groupe entraîné par Roberto De Zerbi enchaîne les contre-performances en Ligue 1, rebattant grandement les cartes au sujet de sa présence en Ligue des champions la saison prochaine pourtant primordiale pour la santé financière du club marseillais. Explications.

La saison dernière, malgré la demi-finale de Ligue Europa perdue contre le futur vainqueur qu’était l’Atalanta, l’OM a terminé le championnat à une modeste 8ème place. Bien loin des objectifs initiaux de la direction qui étaient bien évidemment de sécuriser une place en Coupe d’Europe voire en Ligue des champions. L’été dernier, un gros nettoyage de printemps a été effectué au sein de l’effectif dont a hérité Roberto De Zerbi avec pas moins de 12 recrues.

Sale série pour l’OM, l’objectif Ligue des champions compromis ?

Cet hiver, même son de cloche avec quatre arrivées bouclées par le tandem Pablo Longoria (président) - Medhi Benatia (directeur du football). Néanmoins, la dynamique sportive de l’OM est alarmante ces dernières semaines avec quatre défaites en cinq matchs de Ligue 1. De quoi remettre en cause la participation de l’Olympique de Marseille à la prochaine édition de la Ligue des champions puisque l’AS Monaco est passée devant l’équipe de Roberto De Zerbi au classement et les poursuivants des Marseillais poussent.

Déficit à 90M€ : l’OM obligé de vendre avant le 30 juin

Sur sa chaîne YouTube, le journaliste Romain Molina a affirmé qu’en raison des résultats sportifs moyens de la saison dernière couplé à la baisse des droits télévisés de la Ligue 1, une perte de 90M€ de déficit structurel est déjà actée à l’OM pour le 30 juin.

Ce qui signifie d’après les informations du journaliste que la direction phocéenne se trouve dans l’obligation de vendre divers joueurs d’ici-là. Une qualification pour la prochaine campagne de Ligue des champions, qui est à ce stade incontournable pour la stabilité de l’OM, rapporterait entre 50M€ et 60M€ garantis. L’Olympique de Marseille est face à un ultimatum...