F1 - GP de Chine : Le drame évité de justesse !

Ce dimanche avait lieu le Grand Prix de Chine. Sur le circuit international de Shanghai, Lando Norris s'est fait une frayeur dont il se serait bien passé. Pendant près de 7 tours, le pilote McLaren a dû gérer sa monoplace en raison d'un problème avec les pédales de frein. Une sensation qualifiée de cauchemardesque par l'Anglais qui a reconnu que ce dysfonctionnement peut s'avérer engager le pronostic vital en cas d'incident.

Lando Norris, après avoir remporté le Grand Prix d'Australie la semaine dernière pour la première de la saison, a dû se contenter de la deuxième place ce dimanche en Chine. Ou plutôt, a su sauver cette deuxième position au classement alors que George Russell et sa Mercedes chassaient à vive allure sa McLaren lors des derniers tours de piste du circuit international de Shanghaï. S'élançant de la troisième position sur la ligne de départ derrière Russell et Piastri, Norris a su gérer avec brio sa monoplace capricieuse dans les ultimes moments du GP de Chine.

«Mon pire cauchemar. Ils peuvent vous sauver, sauver votre vie»

En effet, la McLaren de Lando Norris avait un souci au niveau des pédales de frein. En ce sens, il a été demandé à l'Anglais, dès le 50ème tour et ce, pour les sept derniers tours de piste de ne prendre aucun risque. Ce problème a permis à George Russell de grandement se rapprocher de Norris qui avait initialement une avance considérable sur son compatriote. Finalement, à une seconde près, Lando Norris a franchi la ligne d'arrivée à la deuxième position devant Russell. Mais son problème de frein a été tout bonnement un cauchemar à vivre au vu de la gravité de la situation et de l'éventuelle tournure des évènements dans ce cas de figure dangereux comme il l'a confié dans des propos rapportés par La Dépêche.

« C’est effrayant de perdre les freins. C’est mon pire cauchemar. On a survécu. Les freins sont quelque chose que vous détestez, mais dont vous avez vraiment besoin et ils peuvent vous sauver, sauver votre vie. Ils étaient de plus en plus mauvais à chaque tour. Je pense que l’équipe était au courant du problème bien avant de m’en parler. Ils voulaient me garder calme. Ce n’est donc pas bon du tout de ce côté-là, parce que nous sommes chanceux d’avoir terminé la course, mais terminer avec un doublé nous rend très heureux ».

«La pire des sensations quand vous allez appuyer sur les freins, que rien ne se passe, que votre pied s’enfonce dans le sol»

« Les 5, 6, 7, 8 derniers tours ont été plutôt horribles. C’est la pire des sensations quand vous allez appuyer sur les freins, que rien ne se passe, que votre pied s’enfonce dans le sol. J’avais juste assez pour finir, mais un ou deux tours de plus et je ne pense pas que je l’aurais fait ». a conclu un Lando Norris soulagé d'avoir réussi à terminer la course dans ces conditions et sans se mettre dans une position dangereuse qui plus est...