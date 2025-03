Teddy Riner : Kylian Mbappé prend un tacle perdu en pleine polémique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières heures, Teddy Riner avait souhaité prendre position sur un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment : le voile dans le sport. Mais voilà que l’avis du judoka a été très mal accueilli par certains, à commencer par le boxeur Mahyar Monshipour. Il n’a ainsi pas hésité à remettre Riner à sa place et c’est au milieu de ce conflit que Kylian Mbappé s’est retrouvé, se faisant au passage tacler.

Ce mardi, Teddy Riner a souhaité appeler au calme après ce qu’il avait pu dire sur l’utilisation du voile dans le sport. Il faut dire que ses propos avaient suscité de nombreuses réactions, y compris des négatives. C’est ainsi que le boxeur Mahyar Monshipour avait notamment balancé à Riner : « Laissez-moi vous dire, cher champion, que le voile - qui n'est pas, comme on vous le fait croire, un tissu couvrant les cheveux, mais un ''linceul » à même de camoufler le corps des femmes dès l'apparition de leur menstruation (...) Alors, si vous ne voulez pas que votre fille, soeur, cousine (...) ne soit un jour, en France, obligée de se ''voiler'' pour être tranquille, pour ne pas se faire insulter (...), changez de fusil d'épaule et REVEILLEZ-VOUS ».

« Riner a une position mais qui ne connait pas vraiment le sujet »

Sur Europe 1, aux côtés de Cyril Hanouna, le chroniqueur Gauthier Le Bret a évoqué cette polémique autour des propos de Teddy Riner et la réponse de Mahyar Monshipour. « J’ai un avis contrasté. Déjà, je trouve très intéressant que Mahyar Monshipour prenne la parole parce qu’il connait le sujet. Je voulais faire la différence entre les vrais féministes et les féministes de salon. Teddy Riner a une position mais qui ne connait pas vraiment le sujet et on a un boxeur d’origine Iranienne qui lui répond : « Moi je suis né en Iran, sous le régime des Mollahs, je connais le sujet ». Après, là où je mets de la nuance, c’est que ça ne me choque pas que Teddy Riner prenne la parole sur ce sujet », a-t-il d’abord lâché.

« Je fais une différence avec Kylian Mbappé »

C’est par la suite que Kylian Mbappé s’est retrouvé mêlé à cette affaire, se faisant alors tacler pour ce qu’il a pu faire il y a quelques mois. « Je fais une différence avec Kylian Mbappé qui donnait des consignes de vote. En plus c’est un sujet qui concerne le sport, c’est le voile dans le sport. Il n’y avait aucun lien sur Nahel avec le sport ou faut-il voter LFI ou RN avec le sport. Et le pire c’est que Mbappé à ce moment-là, il est dans une compétition où il représente la France et où il a le brassard de capitaine de l’équipe de France et où il a des supporters derrière lui qui votent pour tous les partis politiques. Là, c’est un sujet qui concerne le sport. A la fois je trouve que Teddy Riner, on voit bien qu’il ne connait pas le sujet et qu’il se fait rembarrer par Mahyar Monshipour qui est né en Iran, mais de l’autre, ça ne me choque pas qu’il prenne la parole sur un sujet qui concerne le sport », a poursuivi Gauthier Le Bret.