Zidane : C’est terminé avec l’équipe de France, il est «effondré»

Membre de l'équipe de France qui avait participé à la Coupe du monde 2006 en Allemagne, Gaël Givet se souvient de cette finale légendaire face à l'Italie, et notamment du fameux coup de boule de Zinédine Zidane sur Marco Materazzi. Après la séance des tirs au but, l'ancien joueur de l'OM et de l'AS Monaco se souvient d'un joueur plongé dans un profond malheur.

La dernière image de Zinédine Zidane en équipe de France restera celle d’une légende passant devant la Coupe du monde, l’air triste, probablement porté par une énorme culpabilité. Alors que les Bleus disputaient les prolongations de la finale face à l’Italie en 2006, le champion du monde 1998 a adressé un coup de boule à Marco Materazzi. Rentré aux vestiaires, Zidane a ensuite été rejoint par ses coéquipiers. Et il n’en menait pas large.

La réaction de Zizou après le coup de boule dévoilée

« On est tous un peu effondrés… Il y a Zidane qui est triste et effondré… Il y a certains joueurs, qui n’ont pas vu les images, qui lui en veulent un peu, qui ne comprennent pas, d’autres qui le soutiennent aussi… Tout se mélange, et ça fait une ambiance un peu bizarre. On est à chaud, on sort d’une finale de Coupe du Monde, donc c’est une ambiance un peu bizarre, un peu lourde… Il n’y a pas de bruit, pas de son, jusqu’à ce que le Président rentre. Au bout de cinq-dix minutes, tout le monde va à la douche et ça commence à bouger, mais pendant trois ou quatre minutes, c’est très calme… » a déclaré Gaël Givet, membre de ce groupe.

Malaise en équipe de France ?

L’ancien défenseur de l’OM admet que des joueurs ont été en colère contre lui. Et le seraient encore aujourd’hui. « En tout cas, pour ma part, c’est impossible de lui en vouloir de quoi que ce soit, parce que je suis sûr et certain que s’il n’avait pas été là, on n’aurait pas été en finale, donc… C’est réglé. Après, c’est à son image, exceptionnelle… Il aurait dû finir sa carrière sur un Ballon d’Or, et il finit sur un coup de boule en finale de Coupe du Monde… Voilà. Ça s’est passé comme ça. Je sais qu’il y en a certains qui lui en veulent, qui lui en ont voulu, qui lui en veulent encore, mais bon… En tout cas, moi, c’est impossible de lui en vouloir » a confié Givet lors du podcast des Légendes.