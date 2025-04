Mercato - PSG : Coup de théâtre pour Mohamed Salah ?

Pierrick Levallet

Sacré champion de France ce samedi, le PSG est désormais tourné vers son match de ce mercredi contre Aston Villa en Ligue des champions. Mais le club de la capitale préparerait également son mercato et garderait un œil attentif sur la situation de Mohamed Salah. Un retournement de situation pourrait d’ailleurs avoir lieu du côté de Liverpool pour sa prolongation.

Après sa victoire contre Angers ce samedi (1-0), le PSG a été sacré champion de France pour la 13e fois de son histoire ! Désormais, les hommes de Luis Enrique sont tournés vers le quart de finale aller de la Ligue des champions contre Aston Villa ce mercredi. Mais dans le même temps, les dirigeants parisiens prépareraient le mercato estival.

Le PSG garde encore un oeil sur Mohamed Salah

Et dans cette optique, le PSG pourrait saisir une grosse opportunité sur le marché des transferts. En fin de contrat en juin prochain, Mohamed Salah serait surveillé de très près par le club de la capitale. Des rumeurs ont récemment indiqué que sa prolongation à Liverpool était imminente. Mais jusqu’à présent, rien n’a été officialisé.

Retournement de situation à Liverpool pour sa prolongation ?

D’après les informations de TeamTALK, Liverpool n’aurait pas encore un accord total avec Mohamed Salah. Trouver un terrain d’entente prend du temps, et les Reds ne souhaiteraient pas lui offrir un contrat à long terme à cause de son âge (32 ans). Mais l’international égyptien étant crucial dans le onze d’Arne Slot cette saison, Liverpool pourrait faire une exception et revoir ses règles contractuelles. À suivre...