PSG : Une ancienne star trahie par sa femme, l'incroyable scoop !

Axel Cornic

Désormais à Galatasaray, Mauro Icardi a porté le maillot du Paris Saint-Germain à 92 reprises, marquant 38 buts toutes compétitions confondues. Mais l’attaquant argentin a surtout fait parler de lui pour ses frasques en dehors du terrain, notamment avec sa compagne Wanda Nara qui fait encore beaucoup parler de l’autre côté de l’Atlantique.

On ne compte plus le nombre d’histoires qui ont tourné autour du couple formé par Mauro Icardi et Wanda Nara. Cela a commencé dès leur rencontre, puisque le joueur passé par l’Inter et le PSG aurait séduit sa compagne alors qu’elle était encore avec un certain Maxi Lopez... son coéquipier à la Sampdoria !

Wanda Nara et Mauro Icardi, le couple explosif

Le couple a également beaucoup fait parler de lui en France, avec Wanda Nara qui gérait d’ailleurs la carrière de joueur de son joueur de mari. Les face à face avec le PSG n’ont pas manqué et c’est surtout le cas avec Leonardo, qui était le directeur sportif de l’époque et qui ne semblait pas entretenir la meilleure relation avec la showgirl argentine.

Elle offre 2 Rolex à Baldé Keita

Cette fois, elle semble pourtant être allée beaucoup plus loin. D’après El Ejercito de la Mañana, programme people de la télévision argentine, Wanda Nara aurait offert deux Rolex à Baldé Keita, ancien de l’Inter et de l’AS Monaco avec qui elle aurait eu une aventure. Mais ce qui est incroyable, c’est qu’elle l’aurait fait avec la carte de crédit de Mauro Icardi, avec qui elle était déjà en couple à l’époque !