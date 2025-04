PSG : Une star annoncée pour «les dix prochaines années» !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En marge du quart de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Aston Villa, Javier Pastore s'est prononcé sur l'effectif parisien. Selon lui, l'équipe parisienne est parvenue à constituer une formation relativement jeune, qui devrait encore progresser dans les prochaines années. Recruté l'été dernier, Désiré Doué pourrait être la fer de lance de ce groupe.

Ce PSG version Luis Enrique ne laisse personne indifférent. Après un début de saison timide, le club parisien s’est lâché, jusqu’à devenir l’un des prétendants à la victoire en Ligue des champions. Et pour Javier Pastore, ce n’est que le début. Selon l’ancien joueur du PSG, les jeunes comme Bradley Barcola, Désiré Doué, Joao Neves ou encore Warren Zaïre-Emery devraient encore progresser dans les prochaines années.

Le PSG a préparé l'avenir

« C’est une équipe très jeune, avec beaucoup de talents et de marge de progression, avec un entraîneur qui aime les jeunes joueurs parce qu’il les fait grandir. Il va vers eux et transmet plus facilement tout ce qu’il sait. Le PSG a des jeunes joueurs qui seront les meilleurs au monde dans les cinq-dix prochaines années » a confié Pastore.

Pastore sous le charme de Doué

Mais s’il devait choisir un joueur, ce serait Désiré Doué, auteur d’un but splendide lors du quart de finale aller de Ligue des champions face à Aston Villa. « J’aime beaucoup Désiré Doué. Je suis venu voir l’un des premiers matches au Parc des Princes et je ne l’avais jamais vu jouer auparavant, mais j’ai vu que le club avait fait un énorme investissement. Trois mois plus tard, il est presque le joueur le plus influent de l’équipe avec Dembélé, qui est en grande forme » a déclaré Pastore, qui a aussi tenu à souligner le talent de Joao Neves au milieu de terrain. « Le voir faire tout si facilement au PSG comme s’il avait 30 ans, alors qu’il a 20 ans, c’est impressionnant » a-t-il déclaré au cours d’un entretien accordé à Nice-Matin.