Mbappé dit non à Zidane, la folle révélation

Alexis Brunet

À l’été 2024, Kylian Mbappé a enfin rejoint le Real Madrid après plusieurs tentatives du club espagnol par le passé. Lorsque l’attaquant avait 12-13 ans, il avait notamment fait un essai chez les Madrilènes et il discutait notamment avec un certain Zinédine Zidane. Mais alors trop jeune, l’ancien Parisien avait refusé de faire le grand saut et de quitter son pays.

Comme une évidence. Depuis ses débuts dans le monde du football, Kylian Mbappé semblait promis un jour ou l’autre au Real Madrid. Un club qui fait rêver le Français depuis tout petit et qui a finalement réussi à arracher sa signature à l’été 2024, après la fin de son contrat au PSG. Pourtant, cela aurait pu arriver bien plus tôt, car les dirigeants madrilènes ont multiplié les tentatives.

Mbappé aurait pu rejoindre le Real Madrid à 12 ans

Le talent de Kylian Mbappé était évident et il avait sauté aux yeux du Real Madrid il y a de nombreuses années. Lorsqu’il avait seulement 12-13 ans, le Français était allé faire un essai au sein du club espagnol et, malgré l’aura de Zinédine Zidane, il avait choisi de ne pas rejoindre la Casa Blanca, comme il l’a expliqué lors d’un entretien accordé à La Sexta. « J'avais 12 ou 13 ans quand je suis arrivé ici, je ne parlais ni espagnol ni anglais et je parlais français avec Zidane. C'était incroyable pour moi de porter le maillot du Real Madrid pour la première fois. Je savais qu'un jour je reviendrais, mais pas si vite. Il y avait des options avant, mais ce n'était pas le bon moment, je n'étais pas prêt à quitter la France à l'âge de 12 ans. Pour moi, c'était la meilleure décision. »

Mbappé était fan de Zidane et Cristiano Ronaldo

Un choix très difficile, car Kylian Mbappé était un grand fan de Zinédine Zidane, mais également d’une autre légende du Real Madrid qu’il a eu la chance d’affronter. « Je suis devenu un fan du Real Madrid grâce à Zidane, comme un fan de Zizou, avec les Galactiques. C'est le meilleur club du monde, il a une aura que les autres n'ont pas. Puis est arrivé Cristiano, mon autre idole. J'ai regardé tous les matches quand j'étais enfant, quand j'étais joueur, parce que c'est le club le plus important. Au début, c'était un rêve, puis un but, et maintenant c'est une réalité. »