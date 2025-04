PSG - Salah : Une offre «pharaonique» va partir !

Pierrick Levallet

Alors que la fin de saison promet d’être intéressante à suivre du côté du PSG, le mercato estival devrait également être captivant. Le club de la capitale ne serait pas contre saisir la grosse opportunité Mohamed Salah, en fin de contrat avec Liverpool. L’international égyptien devrait d’ailleurs recevoir une offre très alléchante prochainement.

Sacré champion de France ce samedi après sa victoire contre Angers (1-0), le PSG est désormais tourné vers son quart de finale aller de la Ligue des champions contre Aston Villa. La fin de saison promet d’être captivante du côté des Rouge-et-Bleu. Le prochain mercato estival, lui, devrait également être intéressant à suivre.

Le PSG suit attentivement la situation de Salah

Après Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, le PSG ne serait pas contre offrir un autre renfort offensif à Luis Enrique pour la saison prochaine. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens pourraient saisir la grosse opportunité Mohamed Salah. En fin de contrat avec Liverpool en juin prochain. L’international égyptien n’a toujours pas prolongé chez les Reds.

L'Arabie Saoudite toujours en embuscade ?

Et plus le temps passe, plus la situation devient urgente pour Mohamed Salah. La star de 32 ans devrait d’ailleurs prochainement recevoir une offre « pharaonique » d’Arabie Saoudite d’après les informations de TeamTALK. Liverpool serait conscient que le championnat saoudien préparerait une telle proposition. À voir maintenant si Mohamed Salah, surnommé le Pharaon, se laissera tenté par l’appel de l’Arabie Saoudite...