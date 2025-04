La séparation qui pourrait faire très mal au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Auprès des fans du PSG, Fabien Ruiz est loin de faire l’unanimité. Un départ de l’Espagnol est souvent réclamé. Mais cela ferait-il vraiment du bien au club de la capitale ? Avec l’ancien de Naples, Paris a trouvé un porte-bonheur. Ainsi, se séparer de Fabian Ruiz pourrait n’être que négatif pour le PSG.

Si Fabian Ruiz ne cesse d'impressionner quand il est sous le maillot de l’Espagne, quand il est avec le PSG, c'est une autre histoire. En effet, ses performances avec le club de la capitale sont loin d'être convaincantes. Et pourtant… A Paris, Fabian Ruiz ne perd quasiment jamais et c’est dans l'ombre que son travail est le plus important. Ainsi, s’en séparer comme certains le voudraient ne serait peut-être pas une bonne idée…

« Fabian Ruiz en est à son 50ème match consécutif avec le PSG sans défaite »

Pour L’After Foot, Kevin Diaz s’est exprimé sur le cas Fabian Ruiz au PSG. Et à propos de l’Espagnol et son importance à Paris, il a notamment confier : « Fabian Ruiz en est à son 50ème match consécutif avec le PSG sans défaite. Ce n'est pas un hasard. Il fait partie de ces mecs de l'ombre, qui ne sont pas forcément les plus beaux à voir, ou spectaculaire, mais ils sont quand même important dans l'équilibre de l'équipe, sinon Luis Enrique ne le ferait pas jouer ».

Le PSG ne trouvera pas mieux ?

« Si on peut trouver un meilleur milieu de terrain que lui sur le marché ? L'équipe est équilibrée comme ça, et tu ne peux pas savoir comment elle peut être sans Fabian Ruiz », a-t-il conclu sur le joueur du PSG.