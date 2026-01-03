Surprise à l’OM : Le transfert à 0€ que personne n’attendait !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille fait énormément parler en ce début de mercato hivernal, avec plusieurs pistes évoquées à l’étranger. C’est notamment le cas en Serie A, où Pablo Longoria et Medhi Benatia suivraient Rolando Mandragora ou encore Lazar Samardžić... mais également un tout jeune défenseur d’à peine 16 ans qui pourrait être la surprise de ce mois de janvier.

Quelle sera la première recrue de l’hiver ? Après une première partie de saison sur courant alternatif, l’OM semble vouloir se renforcer en ce mercato de janvier, afin de peut-être créer la surprise en 2026. Et comme souvent, la solution pourrait venir d’Italie...

L’OM regarde en Serie A Grands connaisseurs de la Serie A, Medhi Benatia et Pablo Longoria auraient déjà commencé à tisser leur toile autour de deux joueurs. Le premier serait Lazar Samardžić, milieu offensif de l’Atalanta déjà approché l’été dernier pour remplacer Adrien Rabiot. Le second nom évoqué est celui de Rolando Mandragora, milieu défensif de la Fiorentina, qui serait vraisemblablement en instance de départ.