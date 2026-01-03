Mercato : L'OM plombé par Guendouzi, la révélation à l'étranger !

Axel Cornic

Passé par l’Olympique de Marseille de 2021 à 2024, Matteo Guendouzi a laissé une trace auprès des fans. Un retour a plusieurs fois été évoqué depuis son départ à la Lazio, mais il semble plutôt que les routes du club phocéen et de l’international français devraient se croiser d’une toute autre manière sur ce mercato hivernal.

Les grands débats sont lancés. Depuis le 1er janvier, le mercato hivernal bat son plein et des nombreuses rumeurs circulent déjà autour de l’OM, qui semble chasser du côté de la Serie A. Et c’est notamment le cas avec une ancienne piste qui aurait refait surface...

L’OM veut Lazar Samardžić Déjà approché par l’OM en toute fin du dernier mercato estival, après le départ d’un certain Adrien Rabiot, Lazar Samardžić serait à nouveau dans le viseur de Medhi Benatia et Pablo Longoria. Ça tombe bien, puisque son club de l’Atalanta souhaiterait le vendre, avec le coach Raffaele Palladino qui ne compte pas sur lui.