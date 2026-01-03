Transfert : Un Marseillais à Paris, le rêve se réalise enfin !

Axel Cornic

Formé à l’Olympique de Marseille, où il a joué plusieurs années, Maxime Lopez a fait un choix de carrière assez étonnant. Après avoir évolué dans des clubs de Serie A comme Sassuolo et la Fiorentina, le milieu de terrain a en effet décidé en 2024 de signer pour le Paris FC, qui à l’époque évoluait encore en Ligue 2.

Il va désormais falloir compter sur un autre club dans la capitale. Acheté par des richissimes investisseurs, le Paris FC cherche de sortir de l’ombre de PSG. Et un premier pas a été fait la montée en Ligue 1, en attendant le derby 100% parisien de ce dimanche.

« J'avais besoin de retourner en France et de retrouver le plaisir de jouer » Dans les rangs du PFC on retrouvera notamment Maxime Lopez, dont la signature en 2024 n’était pas passée inaperçue. « J'avais besoin de retourner en France et de retrouver le plaisir de jouer. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai réussi mon pari » a expliqué l’ancien de l’OM, à La Gazzetta dello Sport.