Adil Rami a enchaîné les râteaux, l'annonce en direct !

Le dernier prime de Danse avec les Stars était consacré aux années 1990-2000. Ainsi, Adil Rami a performé avec sa partenaire Ana Riera sur le célèbre titre de Boyz II Men « End of the Road ». Mais avant sa prestation, le champion du monde 2018 a été questionné sur son adolescence. Et selon ses propos, son niveau de séduction n'était pas aussi important.

L’aventure Danse avec les Stars continue pour Adil Rami. Accompagné de sa danseuse Ana Riera, le champion du monde 2018 a délivré une performance quasi-parfaite sur une valse au son de « End of the world », des Boyz II Men , récompensée par un 36/40, et par un 10/10 de Fauve Hautot. Durant cette soirée consacrée aux années 1990-2000, l’ancien défenseur de l’OM en a profité pour lâcher quelques révélations sur son adolescence.

La révélation d'Adil Rami

« Vous allez danser sur un des classiques des boums des années 90/2000 : les Boyz II Men. C’est la chanson des slows. Ça a pris des râteaux là-dessus ou c’était un tombeur ? » s’est demandé Camille Combal, taquin. Tout aussi souriant, Adil Rami a laissé entendre qu’il n’avait pas un énorme succès avec les filles. « J’en ai pris des râteaux… avant d’être footballeur ! » a-t-il lâché sur TF1.

Un nouveau candidat éliminé

Lui a perdu le sourire. Visage emblématique de Koh-Lanta, Claude Dartois a quitté l’aventure vendredi soir. « Déjà merci à tous d’avoir soutenu notre couple depuis le début, parce que ça fait quand même 8 primes. C’est beaucoup ! On a fait un beau parcours. Moi je suis content, je suis ravi d’avoir partagé cette aventure avec Kat. Avant d’être une danseuse c’est mon amie donc je pouvais pas rêver mieux. Et merci pour tout » a confié l’aventurier à sa partenaire et amie Katrina Patchett, avant de tirait un trait sur cette aventure.