Zidane en Ligue 1, l’annonce improbable !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais lanterne rouge de Ligue 1, Montpellier se porte très mal sportivement et semble pour l’instant foncer tout droit vers la Ligue 2. Omar Belbey, ancien joueur algérien du club héraultais, assure que même un coach du calibre de Zinedine Zidane ne pourrait rien changer à cette triste situation pour le MHSC.

Actuel 18e du championnat et dans une situation très critique, autant sportivement que financièrement, Montpellier est-il d’ores et déjà condamné à une descente en Ligue 2 en fin de saison ? Passé par le club héraultais entre 2000 et 2002, Omar Belbey livre son point de vue sur la situation de Montpellier dans un entretien accordé à Eurosport.

« Ce ne sont pas des magiciens »

« Aujourd'hui, je pense à Laurent Nicollin et Jean-Louis Gasset que j'apprécie fortement. Ils mettent tout en place pour que l'équipe sorte de cette situation. Mais après, ils ne peuvent pas enfiler les crampons non plus. Ce ne sont pas des magiciens », confie l’ancien milieu de terrain international algérien, qui va même jusqu’à imaginer Zinedine Zidane sur le banc de Montpellier.

« Même Zidane, ça ne changerait rien… »

« Même si tu intronisais Zinédine Zidane sur le banc, ça ne changerait rien. Si les joueurs ont décidé de ne pas se bouger... », poursuit Belbey.