Fred Hermel : sa nouvelle radio après RMC et l'After Foot !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Frédéric Hermel, connu pour ses interventions dans « l’After Foot », s'apprête à entamer une nouvelle aventure radiophonique sur « RMC Gold », la future station musicale du groupe lancée le 2 avril. Le journaliste animera « Paroles et musique », une émission dominicale dédiée aux icônes des années 80 et 90.

Ancien correspondant de RMC à Madrid, Frédéric Hermel est depuis revenu à Paris, ce qui ne l’empêche pas de participer à « l’After Foot » comme spécialiste du football espagnol, mais également d’évoquer l’actualité dans sa globalité à travers ses interventions dans l’émission « Estelle Midi » ou encore parler de sa passion pour la littérature dans un podcast lancé récemment. Et une nouvelle aventure se précise pour lui.

RMC lance une nouvelle radio

C’est une petite révolution qui s’annonce du côté de RMC avec le lancement d’une nouvelle antenne musicale pour le groupe, baptisée « RMC Gold ». « Tous les tubes de ta vie », telle est la promesse de la future radio digitale lancée le 2 avril, avec la diffusion de titres des années 80-90, mais également quelques émissions, dont une présentée par Fred Hermel.

« Très heureux de rejoindre l’aventure »

Celui qui avait écrit une biographie sur Zinedine Zidane sera à la tête d’une émission hebdomadaire, à retrouver chaque dimanche entre 12 et 13h. « Très heureux de rejoindre l’aventure RMC Gold et d’animer “Paroles et musique” le dimanche de 12h à 13h. Une heure de tête à tête avec un chanteur ou une chanteuse des années 80/90 », s’est réjoui le journaliste sur X. « Un entretien d’une heure, ponctué de musiques, d’anecdotes savoureuses, de confidences inédites et de souvenirs émouvants », précise RMC concernant ce nouveau rendez-vous.