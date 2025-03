PSG : Une «star mondiale» annoncée par un Marseillais

La rédaction

Eric Di Meco, légende de l'OM, a révélé dans Var Matin le joueur le plus fort qu'il ait affronté. Ce joueur n'est personne d'autre que David Ginola, lorsqu'il évoluait au PSG (1992-1995). Il le décrit comme une «star mondiale» grâce à sa puissance et sa technique exceptionnelles.

Véritable légende de l'OM, Eric Di Meco a tout connu avec le club marseillais. Quadruple champion de France, vainqueur de la Coupe de France ainsi que de la Ligue des champions avec l'OM, le défenseur français aura porté pendant 12 saisons les couleurs du club phocéen (de 1980 à 1994, avec deux saisons en prêt de 1986 à 1988).

«Il avait tout»

Dans un entretien accordé à Var Matin, Eric Di Meco est revenu sur le joueur le plus fort qu'il ait affronté, et il s'agit d'un certain joueur du PSG :

«L'adversaire le plus fort ? C’est David Ginola, quand il était à Paris. Aujourd’hui, ce serait une star mondiale, il avait tout : puissance, technique.»

Ginola au PSG

Eric Di Meco et David Ginola se sont croisés sur les pelouses de Ligue 1. Ginola, l'ailier français, a joué au PSG de 1992 à 1995. Le consultant de Canal+ a d'ailleurs remporté un championnat de France avec le PSG, deux Coupes de France ainsi qu'une Coupe de la Ligue.