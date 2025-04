F1 - Hamilton : «Un cauchemar», l’exploit de ce Français !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur de débuts prometteurs en Formule 1, Isack Hadjar a réussi un véritable tour de force ce samedi en propulsant sa monoplace à la 7ème place des qualifications du Grand Prix du Japon. S’il a notamment devancé son idole Lewis Hamilton (Ferrari), le pilote Racing Bulls a pourtant confié avoir vécu un cauchemar lors de cette séance.

Isack Hadjar a remis ça ! Il y a deux semaines, le jeune Français avait brillé lors des qualifications en Chine en se hissant à la 7ème place sur la grille. S’il n’avait pas réussi à concrétiser cette belle performance en course, le pilote Racing Bulls n’a pas baissé les bras, et a réitéré cette prestation ce samedi à Suzuka. 7ème des qualifications du Grand Prix du Japon, Hadjar partira devant son idole Lewis Hamilton ce dimanche.

« Honnêtement, c'était un cauchemar »

Pourtant, après cette séance très prometteuse, le jeune Français a avoué avoir vécu un véritable cauchemar. La faute à un harnais trop serré à l’intérieur de sa monoplace. « C'était un cauchemar, mec, honnêtement, c'était un cauchemar. J'ai juste réussi à surmonter ça ; honnêtement, je suis vraiment fier de moi. Le tour que j'ai fait en Q1 avec ce truc, c'était incroyable. J'ai tout de suite réalisé dès le troisième virage. Je me suis dit 'ok, ça ne va pas', et j'ai failli me crasher en fait », a ainsi confié Isack Hadjar dans des propos relayés par Motorsport.com.

« Tout s'est aligné sur le dernier tour de Q3 »

Le pilote âgé de 20 ans poursuit : « Tous les tours que l'on a fait en qualifs, à chaque fois, je sentais la voiture un peu mieux. On arrivait à faire les ajustements et les réglages qui allaient dans la bonne direction. Tout s'est aligné sur le dernier tour de Q3 donc, honnêtement, je me suis vraiment bien senti. » Reste désormais à savoir si Isack Hadjar réussira à inscrire ses premiers points en Formule 1 dimanche à Suzuka.