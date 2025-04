Real Madrid : Un transfert à 30M€ pour régaler Mbappé ?

Alexis Brunet

L’été prochain, il y a de grandes chances pour que le Real Madrid soit actif sur le marché des transferts. Les dirigeants madrilènes chercheront sans doute à mettre la main sur un défenseur central, vu les problèmes rencontrés par Carlo Ancelotti dans ce secteur cette saison. L’heureux élu pourrait être Sam Beukema, qui pourrait quitter Bologne pour rejoindre Kylian Mbappé à Madrid.

Le Real Madrid est actuellement à la lutte avec le FC Barcelone pour devenir champion d’Espagne. Les Madrilènes comptent quatre points de retard sur leur grand rival et cela est notamment dû aux nombreux problèmes défensifs de l’équipe de Carlo Ancelotti. En effet, l’entraîneur italien a perdu de nombreux joueurs dans ce secteur.

De nombreuses grosses absences en défense

Si en attaque Kylian Mbappé et Vinicius font le boulot, c’est beaucoup plus compliqué en défense. Le Real Madrid a perdu beaucoup de joueurs dans ce secteur à cause de grosses blessures. C’est notamment le cas de Dani Carvajal et d’Eder Militao, qui sont blessés depuis de longs mois. Lui aussi absent pendant un moment, David Alaba a fait son retour à la compétition dernièrement, mais l’Autrichien manque de rythme.

Beukema vers le Real Madrid ?

Pour mettre fin à ses problèmes, le Real Madrid pourrait donc tenter de faire signer un nouveau défenseur l’été prochain. D’après les informations de Sport, le club espagnol penserait d’ailleurs à Sam Beukema. Âgé de 26 ans, le Néerlandais fait le bonheur de Bologne depuis 2023 mais un départ lors du prochain mercato estival serait possible. Les dirigeants italiens pourraient demander 30M€ pour le laisser filer, mais la Casa Blanca n’est pas la seule sur le dossier, puisque Liverpool, Chelsea, l’Inter, le Napoli et l’Atlético de Madrid seraient également sur le dossier. Reste à voir si le natif de Deventer souhaitera continuer sa carrière en Italie ou bien rejoindre Kylian Mbappé et compagnie du côté du Real Madrid...